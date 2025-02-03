İstanbul ve 50’den fazla şehir kar yağışına teslim olacak! Meteoroloji il il hava durumu raporunu açıkladı

03 Şubat 2025 05:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 06:16

Türkiye, Sibirya soğukları kadar sert bir hava dalgasının etkisine girerken, başta İstanbul olmak üzere 50’den fazla ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, salı gününden itibaren sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini ve çarşamba günü İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışının etkili olacağını belirtti. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu konusunda uyarılar peş peşe geldi. İşte il il 3 Şubat Pazartesi hava durumu...

Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girerken, sıcaklıklar hızla düşecek ve kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü itibarıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta boyunca 6 ila 12 derece düşmesi öngörülüyor. Yetkililer, buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı vatandaşları uyardı.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Samsun, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde ve Kütahya çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı: Gün içerisinde mevsim normalleri dahilinde seyrederken akşam vakti düşüş görülecek.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, gece saatlerinden sonra ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

METEOROLOJİ'DEN ÜÇ KRİTİK UYARI:

Sis uyarısı: Marmara, iç ve doğu bölgelerde görülecek sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Çığ ve don uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski devam ediyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

TÜRKİYE YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASINA GİRİYOR: KAR YAĞIŞI KAPIDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’nin yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de başlayacağını belirten Macit, salı ve çarşamba günü ülke genelinde etkili olacağını söyledi. "Salı günü özellikle iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı hava perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürdükten sonra ülkemizi terk edecek." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hızla düşeceğini belirten Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi. Geçtiğimiz hafta etkili olan sis ve pus hadisesinin, pazartesi günü iç ve doğu kesimlerin tamamında yeniden görüleceğini, salı günü yağışlarla azalacağını ancak hafta sonunda tekrar etkili olacağını ekledi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul: Pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Salı günü de devam edecek olan yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura dönmesi öngörülüyor. Özellikle kuzey kesimlerde yüksek noktalarda kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları çarşamba ve perşembe günleri 5-6 dereceye kadar düşecek.

Ankara:Başkentte pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar gündüz en yüksek 2, gece en düşük -4 dereceye kadar düşecek.

İzmir: Pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü sağanak yağışın etkili olacağı belirtiliyor. Kentte sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

AKOM İSTANBUL'DA 10 CM'YE KADAR KAR BEKLENTİSİNİ DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı ve megakent için beklenen kar yağışı haberini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul salı gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte hava sıcaklıklarının 10 derece birden azalması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul’da yer yer 10 cm’ye kadar kar birikmesi beklenirken, yetkililer buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.