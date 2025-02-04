İSKİ'den kar yağışı öncesi uyarı! İstanbulluların telefonuna bu mesaj gitti

04 Şubat 2025 11:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:13

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle peş peşe açıklamalar geldi. Sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği megakentte İSKİ'den de bir uyarı geldi. Donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbullular SMS ile bilgilendirildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda geliyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan megakette kar hazırlıkları başladı. Çarşamba gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar sıralandı. Son uyarı ise İSKİ'den geldi. Yapılan uyarıda, donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbullular SMS ile bilgilendirildi.

İSKİ SMS İLE BİLGİLENDİRDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. SMS ile iletilen uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. "