Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son raporlara göre Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağmur, fırtına ve sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Trafik çilesi artarken yağmur nedeniyle barajların doluluğu yüzde 60’ı geçti.

HABERİN ÖZETİ AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı: 93 kg yağış kaydedildi Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken, İstanbul'da hava ve deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan rapora göre Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağmur, fırtına ve sis nedeniyle bazı hava ve deniz seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakenti 15-35 kg arası kuvvetli yağışın teslim aldığını bildirdi. İstanbul'da 27 Mart Cuma gecesinden itibaren metrekareye 54-93 kg arasında yağış kaydedildi. Yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli devam edeceği öngörülüyor. Yağışların bu gece itibarıyla etkisini kaybedeceği, ancak hafta boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ İSTANBUL'U TESLİM ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Mart Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni haftanın zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Haftanın ilk gününde megakenti 15-35 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış teslim almış durumda.

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

AKOM’un sosyal medya hesabında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da 27 Mart Cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kg aralığında yağış kaydedilmiştir.

Bugün etkisini biraz daha arttırması beklenen yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği ön görülmektedir.

Yağışların bu gece itibari ile etkisini kaybedeceği ancak hafta boyunca aralıklarla yağışların İstanbul ve çevresinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.