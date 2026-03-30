AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı: 93 kg yağış kaydedildi

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son raporlara göre Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağmur, fırtına ve sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Trafik çilesi artarken yağmur nedeniyle barajların doluluğu yüzde 60’ı geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Mart Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni haftanın zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Haftanın ilk gününde megakenti 15-35 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış teslim almış durumda.
AKOM’un sosyal medya hesabında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’da 27 Mart Cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kg aralığında yağış kaydedilmiştir.
Bugün etkisini biraz daha arttırması beklenen yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği ön görülmektedir.
Yağışların bu gece itibari ile etkisini kaybedeceği ancak hafta boyunca aralıklarla yağışların İstanbul ve çevresinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.