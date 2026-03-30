Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da sağanakla birlikte barajlar doldu! Yüzde 60'a kadar dayandı

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası megakenti besleyen barajların doluluk oranı yüzde 60'a kadar dayandı. 30 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesine geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 12:05

İstanbul'da son günlerde etkili olan barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından sabah saatlerinde güncellenen verilere göre; İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60’a yaklaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların barajların doluluk oranını artırdığı belirtiliyor.
İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60'a yaklaştı.
24 saatte doluluk oranında yüzde 4'lük bir artış yaşandı.
30 Mart 2026 tarihinde genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesinde.
Geçen yıl aynı tarihte (30 Mart 2025) doluluk oranları yüzde 79,9 seviyesindeydi.
En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Elmalı (%100) ve Istrancalar (%99,47) olarak görünüyor.
Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları %50'nin altında seyrediyor.
24 SAATTE YÜZDE 4 ARTIŞ

29 Mart’ta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde seyreden doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların havzalara ulaşmasıyla yüzde 4 oranında artış gösterdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A DAYANDI

İSKİ verilerine göre 30 Mart 2026 tarihinde İstanbul’daki genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesinde...

GEÇEN YILA GÖRE OLDUKÇA DÜŞÜK

Öte yandan geçen yıl bugün 30 Mart 2025’te yüzde 79,9 seviyelerinde olan doluluk oranları, bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte daha düşük seviyelerde seyrediyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları;

Baraj AdıDoluluk Oranı (%)
Ömerli Barajı81,65
Darlık Barajı73,63
Elmalı Barajı100
Terkos Barajı42,94
Alibey Barajı52,75
Büyükçekmece Barajı42,72
Sazlıdere Barajı35,62
Istrancalar99,47
Kazandere60,16
Pabuçdere30,64
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.