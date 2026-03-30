İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sabah saatlerinde güncellenen verilere göre; İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60’a yaklaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sağanakla birlikte barajlar doldu! Yüzde 60'a kadar dayandı İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların barajların doluluk oranını artırdığı belirtiliyor. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60'a yaklaştı. 24 saatte doluluk oranında yüzde 4'lük bir artış yaşandı. 30 Mart 2026 tarihinde genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte (30 Mart 2025) doluluk oranları yüzde 79,9 seviyesindeydi. En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Elmalı (%100) ve Istrancalar (%99,47) olarak görünüyor. Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları %50'nin altında seyrediyor.

24 SAATTE YÜZDE 4 ARTIŞ

29 Mart’ta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde seyreden doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların havzalara ulaşmasıyla yüzde 4 oranında artış gösterdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A DAYANDI

İSKİ verilerine göre 30 Mart 2026 tarihinde İstanbul’daki genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesinde...

GEÇEN YILA GÖRE OLDUKÇA DÜŞÜK

Öte yandan geçen yıl bugün 30 Mart 2025’te yüzde 79,9 seviyelerinde olan doluluk oranları, bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte daha düşük seviyelerde seyrediyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları;

Ömerli barajı 81,65

Darlık barajı 73,63

Elmalı barajı 100

Terkos barajı 42,94

Alibey barajı 52,75

Büyükçekmece barajı 42,72

Sazlıdere barajı 35,62

Istrancalar 99,47

Kazandere 60,16

Pabuçdere 30,64