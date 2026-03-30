İstanbul'da sağanakla birlikte barajlar doldu! Yüzde 60'a kadar dayandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sabah saatlerinde güncellenen verilere göre; İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60’a yaklaştı.
29 Mart’ta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde seyreden doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların havzalara ulaşmasıyla yüzde 4 oranında artış gösterdi.
İSKİ verilerine göre 30 Mart 2026 tarihinde İstanbul’daki genel baraj doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesinde...
Öte yandan geçen yıl bugün 30 Mart 2025’te yüzde 79,9 seviyelerinde olan doluluk oranları, bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları;
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Ömerli Barajı
|81,65
|Darlık Barajı
|73,63
|Elmalı Barajı
|100
|Terkos Barajı
|42,94
|Alibey Barajı
|52,75
|Büyükçekmece Barajı
|42,72
|Sazlıdere Barajı
|35,62
|Istrancalar
|99,47
|Kazandere
|60,16
|Pabuçdere
|30,64