AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin ortak etkisi altına girdi.
AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde hava sıcaklıkları 13°C ila 16°C aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacak.
Bugün İstanbul genelinde nem oranı %80-95 seviyelerine ulaşırken, poyrazdan esen rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. AKOM öğle saatlerinde istanbul genelinde şiddetli sağanak görüleceğini bildirdi.