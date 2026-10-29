İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 13°C ila 16°C aralığında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkabilecek. AKOM öğle saatlerinde İstanbul genelinde şiddetli sağanak görüleceğini bildirdi.

İSTANBUL YAĞMURA TESLİM

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin ortak etkisi altına girdi.

SICAKLIKLAR 13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde hava sıcaklıkları 13°C ila 16°C aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacak.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Bugün İstanbul genelinde nem oranı %80-95 seviyelerine ulaşırken, poyrazdan esen rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. AKOM öğle saatlerinde istanbul genelinde şiddetli sağanak görüleceğini bildirdi.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

30 Ekim Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 15°C | Yağış: 1 - 3 kg)

31 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu (13°C - 16°C)

1 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu (14°C - 16°C)

2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (14°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)

3 Kasım Salı: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)

4 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)

https://x.com/ibbAkom/status/2115687305465716866