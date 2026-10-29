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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:49

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

AKOM, İstanbul için 7 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Megakentte sıcaklıklar 13°C'ye kadar düşüyor, kent geneli kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Bugün için öğle saatlerine işaret eden AKOM, İstanbul genelinde sağanak yağışın etkili olacağı bildirdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:49

, kenti etkisi altına alan soğuk ve dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Sağanak yağışlar etkili olacak.
Hava sıcaklıkları 13°C ila 16°C aralığında seyredecek.
Rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkabilecek.
AKOM öğle saatlerinde İstanbul genelinde şiddetli sağanak görüleceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İSTANBUL YAĞMURA TESLİM

başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin ortak etkisi altına girdi. 

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

SICAKLIKLAR 13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde hava sıcaklıkları 13°C ila 16°C aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacak. 

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Bugün İstanbul genelinde nem oranı %80-95 seviyelerine ulaşırken, poyrazdan esen rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. AKOM öğle saatlerinde istanbul genelinde şiddetli sağanak görüleceğini bildirdi.

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 30 Ekim Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 15°C | Yağış: 1 - 3 kg)
  • 31 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu (13°C - 16°C)
  • 1 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu (14°C - 16°C)
  • 2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (14°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)
  • 3 Kasım Salı: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)
  • 4 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu (13°C - 16°C | Yağış: 2 - 5 kg)

https://x.com/ibbAkom/status/2115687305465716866

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#İstanbul
#Sıcaklıklar
#Akom
#yağışlı hava
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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