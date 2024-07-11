AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak şiddetini arttıracak

11 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:03

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamadan sonra İstanbul güne sağanak yağışla başladı. 09.00-15.00 arasında kentte sağanak yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

11 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.