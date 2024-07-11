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AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak şiddetini arttıracak

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:03

AKOM, İstanbul için sağanak yağış uyarısını yineledi. Sağanakla güne başlayan kentte, ilerleyen saatlerde yağışın şiddetini daha da artıracağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamadan sonra İstanbul güne sağanak yağışla başladı. 09.00-15.00 arasında kentte sağanak yağışının devam etmesi bekleniyor. 

Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETLENECEK 

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak şiddetini arttıracak - 1. Resim

11 İLDE SARI KODLU UYARI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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