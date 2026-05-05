Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak soğuk ve yağışlı havanın sona ereceğini duyurdu. Marmara Bölgesi'ni etkileyen soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla sıcaklıklar 25 dereceye, sonraki günlerde ise 30 dereceye kadar çıkacak. 6 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 10/19°C arasında değişecek ve yağış beklenmiyor. 7 Mayıs Perşembe günü az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 11/23°C olacak. 8 Mayıs Cuma günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 12/24°C seviyesinde seyredecek.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GİDİYOR!

Bugün megakette öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini duyurdu.

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Günlerdir soğuk havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar yükselecek. 11 Mayıs pazartesi itibarıyla sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Sonraki günlerde ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

(AccuWeather)

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

Tarih Gün Hava Durumu Sıcaklık (°C) Yağış 6 Mayıs Çarşamba Parçalı ve az bulutlu 10/19 Beklenmiyor 7 Mayıs Perşembe Az bulutlu ve açık 11/23 Beklenmiyor 8 Mayıs Cuma Parçalı ve az bulutlu 12/24 Beklenmiyor 9 Mayıs Cumartesi Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 13/23 1-3 kg arası 10 Mayıs Pazar Parçalı ve az bulutlu 14/23 Beklenmiyor 11 Mayıs Pazartesi Parçalı ve az bulutlu 13/25 Beklenmiyor

