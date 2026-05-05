AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgasını etkisini yitirdi. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugünden itibaren İstanbul sıcaklık yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte detaylar...
Bugün megakette öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini duyurdu.
SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK
Günlerdir soğuk havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar yükselecek. 11 Mayıs pazartesi itibarıyla sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Sonraki günlerde ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
(AccuWeather)
İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU
6 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 10/19°C, yağış beklenmiyor
7 Mayıs Perşembe: Az bulutlu ve açık, 11/23°C, yağış beklenmiyor
8 Mayıs Cuma: Parçalı ve az bulutlu, 12/24°C, yağış beklenmiyor
9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu, 13/23°C, yağış 1-3 kg arası
10 Mayıs Pazar: Parçalı ve az bulutlu, 14/23°C, yağış beklenmiyor
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, 13/25°C, yağış beklenmiyor