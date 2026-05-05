Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgasını etkisini yitirdi. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugünden itibaren İstanbul sıcaklık yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:56

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak soğuk ve yağışlı havanın sona ereceğini duyurdu.
Marmara Bölgesi'ni etkileyen soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.
11 Mayıs Pazartesi itibarıyla sıcaklıklar 25 dereceye, sonraki günlerde ise 30 dereceye kadar çıkacak.
6 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 10/19°C arasında değişecek ve yağış beklenmiyor.
7 Mayıs Perşembe günü az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 11/23°C olacak.
8 Mayıs Cuma günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 12/24°C seviyesinde seyredecek.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GİDİYOR!

Bugün megakette öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Günlerdir soğuk havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar yükselecek. 11 Mayıs pazartesi itibarıyla sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Sonraki günlerde ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

(AccuWeather)

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

  • 6 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 10/19°C, yağış beklenmiyor
  • 7 Mayıs Perşembe: Az bulutlu ve açık, 11/23°C, yağış beklenmiyor
  • 8 Mayıs Cuma: Parçalı ve az bulutlu, 12/24°C, yağış beklenmiyor
AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak
  • 9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu, 13/23°C, yağış 1-3 kg arası
  • 10 Mayıs Pazar: Parçalı ve az bulutlu, 14/23°C, yağış beklenmiyor
  • 11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, 13/25°C, yağış beklenmiyor
TarihGünHava DurumuSıcaklık (°C)Yağış
6 MayısÇarşambaParçalı ve az bulutlu10/19Beklenmiyor
7 MayısPerşembeAz bulutlu ve açık11/23Beklenmiyor
8 MayısCumaParçalı ve az bulutlu12/24Beklenmiyor
9 MayısCumartesiParçalı bulutlu, yerel yağmurlu13/231-3 kg arası
10 MayısPazarParçalı ve az bulutlu14/23Beklenmiyor
11 MayısPazartesiParçalı ve az bulutlu13/25Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2051544616743157873

AKOM tarih verdi! İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul merkezli 5 ilde motosikletli çetelere operasyon! 63 gözaltı
Meteoroloji bazı kentlere sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor: Günlerce etkili olacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.