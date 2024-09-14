AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul Balkanlar'dan gelen yağışa teslim olacak

14 Eylül 2024 18:57 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:59

İstanbul'da pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile karşılaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların pazar günü itibariyle 6 ila 8 derece birden düşeceğini ve il genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların başlayacağını duyurdu.

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu

Eylül ayı itibariyle etkili olan soğuk hava dalgası İstanbul​'u da etkisi altına alacak. İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı son uyarıda yarından itibaren İstanbul​'da sağanak​ yağışın etkili olacağını açıkladı.

BALKANLARDAN SAĞANAK​ YAĞIŞ​ GELİYOR!

AKOM, özellikle sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak​ yağmur geçişlerinin yaşanacağını, bu nedenle pazar akşamına kadar sürecek yağışların ortaya çıkarabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

AKOM yağışların yer yer su baskınlarına, ani sel​ ve trafikte aksamalara yol açabileceğini belirterek, sürücülerin ve yayaların gerekli önlemler alması konusunda paylaşım yaptı.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel sağanak​ ve gök gürültülü sağanak​ yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.