AKOM'dan İstanbul için kritik açıklama! Gün vererek uyardı: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Valilik ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan açıklamalarda, megakentte son dönemlerin en yoğun kar yağışının görüleceği bildirilirken, yağışların 4 gün boyunca şiddetlenerek devam edeceği açıklandı. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı cuma günü etkisini arttıracak. Sıcaklıklar ise 0 ile 3 derece arasında seyredecek.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

AKOM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma gününe dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.