Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da okullar tatil edilsin! Kar yağışı alarmı verildi, Orhan Şen'den çağrı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da çarşamba günü başlayacak olan yoğun kar yağışı cuma ve cumartesi günleri etkisini arttıracak. Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde Altay Kar Fırtınası etkisini gösterecek. Yurdu etkisi altına alacak olan Sibirya soğukları nedeniyle hava sıcaklıkları aniden düşecek. Hafta başından itibaren ise İstanbul soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarına yoğun kar yağışı eşlik edecek. Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul'da yarın yağmur yağacak mı belli oldu

"İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLMELİ"

Şen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bence Cuma günü, okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü Perşembe yağacak, Cuma akşam, yani Perşembe gecesi de sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Servislerin okula gitme, mahalle arası, sokak aralarında çocukları toplama biraz problem yaratabilir. Yani Cuma, hafta sonu tatili de birleştirebilir ama Sayın Valimiz daha iyi bunu düşünecektir.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"KAR YAĞIŞI ÖNCE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLACAK"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULACAK

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eğitime kar engeli: Peş peşe duyuruldu! İşte 18 Şubat kar tatili olan iller

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın en düşük sıcaklık 4 derece olurken yağmur etkili olacak. 19 Şubat Çarşamba günü tahminine göre karla karışık yağmur beklentisi olurken perşembe günü sıcaklıklar 0 dereceye düşerek yağmur yerini kar yağışına bırakacak. 21 Şubat Cuma günü ise İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Haritaya göre 22 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar -2 dereceye kadar inecek. Beklenen kar yağışının çarşamba günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#soğuk hava
#kar fırtınası
#orhan şen
#Okul Tatili
#Sibirya Soğukları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.