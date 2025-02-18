İstanbul'da okullar tatil edilsin! Kar yağışı alarmı verildi, Orhan Şen'den çağrı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde Altay Kar Fırtınası etkisini gösterecek. Yurdu etkisi altına alacak olan Sibirya soğukları nedeniyle hava sıcaklıkları aniden düşecek. Hafta başından itibaren ise İstanbul soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarına yoğun kar yağışı eşlik edecek. Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu.

"İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLMELİ"

Şen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bence Cuma günü, okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü Perşembe yağacak, Cuma akşam, yani Perşembe gecesi de sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Servislerin okula gitme, mahalle arası, sokak aralarında çocukları toplama biraz problem yaratabilir. Yani Cuma, hafta sonu tatili de birleştirebilir ama Sayın Valimiz daha iyi bunu düşünecektir.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"KAR YAĞIŞI ÖNCE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLACAK"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULACAK

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."