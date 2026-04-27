AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Tarih verildi: Kara bulutlar geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
Çarşamba gününe kadar İstanbul'da havanın az ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildiren AKOM, perşembe gününden sonra günlerce sürecek yağışlı havanın etkili olacağını aktardı.
Perşembe gününden itibaren tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını değerlendiren AKOM, sıcaklıkların 3–5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirdi.
|Gün
|Sıcaklık (Min-Max)
|Durum
|Yağış
|28.04.2026
|Salı
|7°C – 18°C
|Az bulutlu ve açık
|Beklenmiyor
|29.04.2026
|Çarşamba
|8°C – 18°C
|Parçalı bulutlu
|Beklenmiyor
|30.04.2026
|Perşembe
|8°C – 15°C
|Çok bulutlu, akşam yağmurlu
|1–3 kg/m²
|01.05.2026
|Cuma
|7°C – 13°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|3–7 kg/m²
|02.05.2026
|Cumartesi
|7°C – 14°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|3–7 kg/m²
|03.05.2026
|Pazar
|7°C – 13°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|3–10 kg/m²