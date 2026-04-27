AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Tarih verildi: Kara bulutlar geri dönüyor

AKOM, İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Perşembe gününden itibaren İstanbul'da yağmurlu havanın etkili olacağını bildiren AKOM, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini aktardı. İşte detaylar...

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Tarih verildi: Kara bulutlar geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda perşembe gününden itibaren başlayacak yağışlı ve serin havalara dikkat çekti.
Perşembe gününden itibaren İstanbul'da günlerce sürecek yağışlı hava etkili olacak.
Sıcaklıklar 3-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Salı ve Çarşamba günleri az ve parçalı bulutlu, yağışsız geçecek.
Perşembe akşamından itibaren yağışlı hava başlayacak, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de aralıklı yağmur görülecek.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Çarşamba gününe kadar İstanbul'da havanın az ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildiren AKOM, perşembe gününden sonra günlerce sürecek yağışlı havanın etkili olacağını aktardı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Perşembe gününden itibaren tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını değerlendiren AKOM, sıcaklıkların 3–5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirdi.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU:

GünSıcaklık (Min-Max)DurumYağış
28.04.2026Salı7°C – 18°CAz bulutlu ve açıkBeklenmiyor
29.04.2026Çarşamba8°C – 18°CParçalı bulutluBeklenmiyor
30.04.2026Perşembe8°C – 15°CÇok bulutlu, akşam yağmurlu1–3 kg/m²
01.05.2026Cuma7°C – 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu3–7 kg/m²
02.05.2026Cumartesi7°C – 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu3–7 kg/m²
03.05.2026Pazar7°C – 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu3–10 kg/m²
