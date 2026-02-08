AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. , İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca, belirli aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
https://x.com/ibbAkom/status/2020377404968169522?s=20
9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu
10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu
11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu