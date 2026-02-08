AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. , İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca, belirli aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.

AKOM'UN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu

10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu

11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu