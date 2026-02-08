Menü Kapat
 Ümit Buget

AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!

AKOM, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre İstanbul’da haftanın ilk günleri yağışla geçecek, özellikle pazartesi ve salı günleri aralıklı sağanaklar etkili olacak. Yetkililer, İstanbullulara bir uyarı daha yaptı! İşte detaylar...

AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
Haber Merkezi
08.02.2026
08.02.2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. , İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca, belirli aralıklarla geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.

AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

https://x.com/ibbAkom/status/2020377404968169522?s=20

AKOM'UN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu

10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu

AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!

11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

