AKOM'dan İstanbullulara peş peşe uyarı! Nem oranı zirve yapacak, sıcaklıklar daha da artacak: Bu tarihlere dikkat

17 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:43

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbulluları mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar için uyardı. İstanbul'da yeni hafta boyunca kavurucu sıcaklar 35 dereceye kadar ulaşacak.

NEM ORANI ZİRVE YAPACAK, SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

90'larkadar çıkması beklenen nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklıklar ölçülenden 3-5 derece fazla hissedilecek.

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AKOM'DAN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi.



İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.