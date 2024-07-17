Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif etti! O anlardan ilk kareler
Kadir Ezildi, 19 Temmuz'da Gamze Türkmen ile nişanlanacak. Nişan töreni için Erzurum'a giden Ezildi, müstakbel eşine evlenme teklifi etti. İlk kez birlikte poz veren Gamze Türkmen ile Kadir Ezildi'nin karelerine beğeni yağarken, alışveriş çılgınlığıyla eleştiri toplayan fenomenin buna karşılık aldığı yüzükle hayal kırıklığına uğrattı.
Nişan töreni için Erzurum'da olan Kadir Ezildi, ailesiyle beraber nişan hazırlıklarına devam ediyor. 19 Temmuz'da yapılacak nişan öncesi Gamze Türkmen'e evlenme teklifi eden Kadir Ezildi'nin yüzük seçimi takipçilerini ikiye böldü.
KADİR EZİLDİ İLE GAMZE TÜRKMEN İLK KEZ YAN YANA
Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif etti. O anları sosyal medya hesabından "Hayatımın Her Anı Türk Sineması Tadında , En Büyük Eksigim Hayatımın Baş Rol Oyuncusuydu , Artık Yeni Mutlu Senaryolarımın Yazarı Olarak Hayatıma Hoş Geldin" notuyla paylaşan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'e tebrik mesajları yağdı.
KADİR EZİLDİ EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Kadir Ezildi, nişan töreni öncesi Gamze Türkmen'e evlenme teklifi etti. Havai fişeklerle evlenme teklifi eden Kadir Ezildi'nin aldığı yüzük eleştirildi. Yaptığı nişan alışverişini paylaşan ve yaptığı masrafla eleştirilen Kadir Ezildi'nin aldığı yüzük hiç beğenilmedi.