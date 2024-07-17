Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif etti! O anlardan ilk kareler

17 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:33

Nişan töreni için Erzurum'da olan Kadir Ezildi, ailesiyle beraber nişan hazırlıklarına devam ediyor. 19 Temmuz'da yapılacak nişan öncesi Gamze Türkmen'e evlenme teklifi eden Kadir Ezildi'nin yüzük seçimi takipçilerini ikiye böldü.

KADİR EZİLDİ İLE GAMZE TÜRKMEN İLK KEZ YAN YANA

Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif etti. O anları sosyal medya hesabından "Hayatımın Her Anı Türk Sineması Tadında , En Büyük Eksigim Hayatımın Baş Rol Oyuncusuydu , Artık Yeni Mutlu Senaryolarımın Yazarı Olarak Hayatıma Hoş Geldin" notuyla paylaşan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'e tebrik mesajları yağdı.

KADİR EZİLDİ EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Kadir Ezildi, nişan töreni öncesi Gamze Türkmen'e evlenme teklifi etti. Havai fişeklerle evlenme teklifi eden Kadir Ezildi'nin aldığı yüzük eleştirildi. Yaptığı nişan alışverişini paylaşan ve yaptığı masrafla eleştirilen Kadir Ezildi'nin aldığı yüzük hiç beğenilmedi.