AKOM'dan son dakika uyarısı! 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı: 'Aracınızla trafiğe çıkmayın'

İstanbul'da dün başlayan kar yağışının bugün de devam edeceği bildirildi. Okulların tatil edildiği kent için Meteoroloji, AKOM ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe uyarılar geldi. AKOM yoğun kar yağışının akşam saatlerinde şiddetleneceğini bildirirken, İBB Başkanı 'aracınızla trafiğe çıkmayın, toplu taşıma tercih edin' dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

AKOM'DAN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR: ARACINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İmamoğlu, İBB’nin sorumluluk alanlarında ciddi bir aksama olmadığını, İstanbulluların zorunlu olmadıkça şahsi araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız, solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor, evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz.

Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz. Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli.