Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM'dan son dakika uyarısı! 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı: 'Aracınızla trafiğe çıkmayın'

İstanbul'da dün etkisini gösteren kar yağışı bugün de devam edecek. Meteoroloji, AKOM ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe kar yağışı uyarıları geldi. 7 ilçe için sarı kodlu uyarı verilirken, vatandaşların ulaşım için toplu taşımayı kullanmaları gerektiği bildirildi. AKOM ise yaptığı açıklamada kar yağışının şiddetleneceği saati açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’ye yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM ise Avrupa Yakası’nın kuzeybatısında etkili olan yağışların, öğleden sonra Anadolu Yakası’na kayacağını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AKOM'dan son dakika uyarısı! 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı: 'Aracınızla trafiğe çıkmayın'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:29

İstanbul'da dün başlayan kar yağışının bugün de devam edeceği bildirildi. Okulların tatil edildiği kent için Meteoroloji, AKOM ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe uyarılar geldi. AKOM yoğun kar yağışının akşam saatlerinde şiddetleneceğini bildirirken, İBB Başkanı 'aracınızla trafiğe çıkmayın, toplu taşıma tercih edin' dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

AKOM'DAN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? AKOM duyurdu

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR: ARACINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İmamoğlu, İBB’nin sorumluluk alanlarında ciddi bir aksama olmadığını, İstanbulluların zorunlu olmadıkça şahsi araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız, solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor, evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz.

Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz. Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli.

İstanbul’da yarın kar yağışı devam edecek mi belli oldu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Uzman isim canlı yayında cevapladı

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.
ETİKETLER
#kar yağışı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.