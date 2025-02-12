İstanbul'un üzerinde eksi 36 dereceye varan soğuk var! Kar yağışının ne zaman duracağı belli oldu

İstanbul kış mevsiminin başlamasından bu yana heyecanla beklenen kar yağışına teslim oldu. Megakentte yağışların yarın da devam etmesi beklenirken yağışların ne zaman duracağını uzmanlar değerlendirdi. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerinde İstanbul ve çevresinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini belirtti. Özdemir, "5 bin metre yükseklikte eksi 36 dereceye varan soğuk hava dalgası üzerimizde. İstanbul'da hissedilen sıcaklık -3 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı" uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kar yağışının Anadolu Yakası’na kadar yayılacağını aktaran Özdemir, Tekirdağ ve Çorlu’da da etkili olacağını vurguladı. "Bugün olduğu gibi anlık ve yoğun kar yağışları görülebilir. Bir anda bastırarak her yeri beyaza bürüyebilir. İlçe içinde sürpriz hava olayları yaşanabilir, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebilir"dedi.

Kar yağışının ne zaman duracağını değerlendiren Özdemir "Çarşamba günü akşamı İstanbul'da kar yağışı kesilecek, Perşembe günü hava sıcaklığı yavaş yavaş birer derece artmaya başlayacak. Sis, pus ve don olayı görülebilecek." dedi.