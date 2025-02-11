Son dakika | İstanbul'da yarın okullar tatil edildi: Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor!

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün çocuklar yoğun kar yağışı altında okullarına gitti. Gün içerisinde İstanbul Valiliği 9 ilçe için eğitimi erken sonlandırma kararı almıştı. İstanbul Valiliği AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları doğrultusunda 12 Şubat Çarşamba günü için tatil kararını duyurdu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul Valisi Davut Gül tatil kararını "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir .Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." diyerek duyurdu.

11 ŞUBAT SALI GÜNÜ 9 İLÇEDE TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı sonrası 9 ilçede okullar öğle saatlerinden önce tatil edilerek çocuklar evlerine gönderilmişti. Valilik kararıyla Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

https://x.com/gul_davut/status/1889333565621420402