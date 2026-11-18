Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki minibüsün hatalı sollama yapması üzerine 4 araç birbirine girdi. Kazaya Y.Ç. yönetimindeki kamyon, A.C. idaresindeki çekici ve N.C.M. yönetimindeki araç karıştı.

MADDİ HASAR VE YARALILAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralılara sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.