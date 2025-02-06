Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

06 Şubat 2025 16:03 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:09

Aksaray'da gece saatlerinde meydana gelen kazada; bir otomobil, emniyet şeridindeki lastiği patlayan kamyonete arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Aksaray'da gece saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ağaçören ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Rauk (47) yönetimindeki otomobil, lastik patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran Ş.D. (32) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 9 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada ağır şekilde yaralanan İrem Deniz olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ahmet Rauk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.