Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı
03 May 2024 06:42 - Güncelleme : 03 May 2024 06:43

Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu’nun kullandığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.

Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı - 2. Resim

Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.

Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...