Bursa'da hareketli saatler! Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı

03 May 2024 05:24 - Güncelleme : 03 May 2024 05:56

Polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Eyüpsultan'da feci kaza! Ok gibi saplanarak öldü

Eyüpsultan'da feci kaza! Ok gibi saplanarak öldü

Olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip rehin aldı.

Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci dakikalarca ikna etmek için uğraştı. 1 saatlik mücadele sonrası aile itfaiye ekiplerince camdan tahliye edilirken, Uğurcan K. ise polis ekiplerince ikna edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.