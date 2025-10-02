Akyaka'da gece saatlerinde yangın! Restoran alev alev yandı

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Ula Akyaka Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, gece saatlerinde yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.