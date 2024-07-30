Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Alacak-verecek kavgasında kan aktı! Bıçakla yaraladı, serbest bırakıldı

Alacak-verecek kavgasında kan aktı! Bıçakla yaraladı, serbest bırakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:39
Alacak-verecek kavgasında kan aktı! Bıçakla yaraladı, serbest bırakıldı

Samsun'da iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yakalanan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde meydana gelen olayda; alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan İ.Ş., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

M.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...