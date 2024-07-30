Alacak-verecek kavgasında kan aktı! Bıçakla yaraladı, serbest bırakıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:39
Samsun'da iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yakalanan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde meydana gelen olayda; alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Hastaneye kaldırılan İ.Ş., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
M.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı