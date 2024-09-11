Alanya'da eğlence faciayla sonuçlandı! Denize düştü, üstünden parasailing teknesi geçti
Alanya'da feci bir olay yaşandı. Cennet Aslan isimli kadın, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düştü. Tam o sırada bir parasailing teknesi Aslan'ın üzerinden geçti. Genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Alanya'da öğle saatlerinde Okurcallar Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda; 36 yaşındaki Cennet Aslan, su sporları yapmak amacıyla bir sürat teknesine bağlı şişme botla gerçekleştirilen 'Big Mable' aktivitesine katıldı.
Sahilden uzaklaşırken, tekne manevra yaptığı sırada Aslan denize düştü. Bu esnada bir başka su sporu aracı olan parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ihbar edilmesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, denizden bot yardımıyla çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Talihsiz kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.