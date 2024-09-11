Alanya'da eğlence faciayla sonuçlandı! Denize düştü, üstünden parasailing teknesi geçti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:28

Alanya'da feci bir olay yaşandı. Cennet Aslan isimli kadın, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düştü. Tam o sırada bir parasailing teknesi Aslan'ın üzerinden geçti. Genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Alanya'da öğle saatlerinde Okurcallar Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda; 36 yaşındaki Cennet Aslan, su sporları yapmak amacıyla bir sürat teknesine bağlı şişme botla gerçekleştirilen 'Big Mable' aktivitesine katıldı. Sahilden uzaklaşırken, tekne manevra yaptığı sırada Aslan denize düştü. Bu esnada bir başka su sporu aracı olan parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Olayın ihbar edilmesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, denizden bot yardımıyla çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Lise öğrencisini hayattan koparan kaza kamerada! Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden birinde korkunç kaza: Çocuk 14. kattan düştü MasterChef'te korkunç kaza! Yüzüne kızgın yağ sıçrayan yarışmacı devam edemeyecek