Alanya'da korkutan görüntü! Deprem ve tsunami tedirginliği oluştu, uzman isim cevap verdi

04 Şubat 2025 13:48 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde plajlarda meydana gelen deniz suyunun çekilmesi olayı vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan olay Ege Denizi açıklarında peş peşe meydana gelen depremleri hatırlattı. Alanya'da deniz suyu 7-8 metre çekilince Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu tsunami tehlikesine açıklık getirdi. İşte detaylar...

Alanya'da bulunan Keykubat plajı ve Galip Dere plajında meydana gelen olay vatandaşları ürküttü. Plajda deniz suyunun 7-8 metre çekildiği görüldü ve yaşanan olay depremi hatırlattı. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremler ile ilgili olup olmadığı ise vatandaşlarda merak konusu haline geldi.

Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Erman Kaptanoğlu ‘'Alanya'da Keykubat plajında meydana gelen denizi çekilmelerinin tamamıyla tektonik bir hareket olan deprem ile ilişkilendirmek çok yanlıştır. Tabi ki de deprem sebebiyle de deniz çekilmeleri ve deniz taşmaları meydana gelebilir. Fakat bu oluşumun olması için kıyıya yakın bir bölgede depremin meydana gelmesi ve düşey yönde bir hareketle meydana gelmesi gerekmektedir.

ALANYA'DA ATSUNAMİ KORKUSU

Ege Denizi’nde Santorini Adası yakınındaki depremlerin deniz çekilmesine sebebiyet vermediğini söyleyen Erman Kaptanoğlu, ''Bunun sebebi mevsimsel olarak gelişen meteorolojik olaylardır. Özellikle Ekim-Kasım ve Ocak-Şubat aylarında meydana gelir bu olaylar. Balkanlardaki yüksek basıncın etkisine paralel olarak Akdeniz'de deniz üstünde alçak basınç meydana gelir. Bu alçak basınçta denizin çekilmesine sebebiyet verir. Bunları depremle ilgili olduğunu söylemek yanlıştır. Tsunami'den halkımız korkuyor. Fakat tsunami oluşması için en düşük 6.5 üzerinde bir deprem meydana gelmesi gerekir. Bu konuda halkımızın içi rahat olsun. Girit ve Santorini tarafında oluşabilecek bir büyük deprem Alanya'da bir tsunami dalgası oluşturmaz'' şeklinde konuştu.

''7.5 VE 8.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLER TSUNAMİ RİSKİ OLUŞTURABİLİR''

Depremden sonra oluşabilecek fay hattından ve tsunami riskinde de bahseden Kaptanoğlu, ''Alanya'yı etkileyecek fay sistemleri Ege Kıbrıs fayı üzerindeki oluşabilecek olan bir depremdir. Ege Helen yayı Alanya'yı çok etkileyecek bir fay sistemi değildir. Buraya 450 kilometre mesafede olan bir fay sistemidir. Oralarda çok büyük depremler 7.5 ve 8.5 büyüklüğünde depremler beklenmektedir. Bu depremler tsunami riski oluşturabilir. Fakat bu tsunami riski Alanya için geçerli değildir. Yine de tedbirlerimizi almamız lazım, Mühendislik açısından binalarımıza gerekli özeni göstermemiz lazım'' dedi.

Sahile balık tutmak için gelen Mehmet Köse, ''Bir iki günden beri böyle daha önce dalga daha ileriye gidiyordu. Denizden çok çekilme oldu. Nerden baksan 4 metre çekilme oldu'' dedi.