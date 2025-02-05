Aldatılan kadından kan donduran plan! Cinsel taciz, cam kesikli işkence daha neler neler

05 Şubat 2025 11:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:54

İstanbul Ümraniye'de film gibi olay duyanları şaşkına çevirdi. Eşinin kendisini çalışanıyla aldattığını öğrenen kadın akıllara gelmeyecek bir plan hazırladı. Eşinin iş yerine baskın yaptırdı. İş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence yapan, darp eden ve o anları cep telefonuyla kaydeden çete üyeleri gözaltına alındı.

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bir iş hanına peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. 3 Ocak'ta da Sancaktepe İlçesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Seri saldırılarla ilgili gözaltına alınan S.Ö.'nün silahlı saldırıları gerçekleştiren kişi olduğu ve silahlı bir çetenin liderliğini yaptığı tespit edildi. S.Ö.'nün ele geçirilen cep telefonu detaylı bir şekilde incelendi.

KAN DONDURAN PLAN

S.Ö.'nün çete üyeleriyle birlikte 5 Aralık 2024 tarihinde 1'i yabancı uyruklu kadın, 2'si erkek olmak üzere üç kişiyi Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak işkence yaptıkları ortaya çıktı.

İddialara göre; masaj salonunun sahibi olan kişi, bir kadın çalışanıyla eşi M.Y.'yi aldattı. Masaj salonunun sahibinin eşi M.Y. de çete üyelerine ulaşarak saldırıyı azmettirdi.

CAM KESİKLERİYLE İŞKENCE ETTİLER

Saldırganlar masaj salonunda çıplak vaziyette cam kesikleriyle yaraladıkları, darp ettikleri ve cinsel tacizde bulundukları mağdurların görüntülerini cep telefonlarına kaydetti. S.Ö.'nün cep telefonundaki o görüntüler incelemelerle ortaya çıktı.

HEPSİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti geniş kapsamlı inceleme başlattı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., M.Y., D.Y., C.Ö., O.Y., C.B., Ü.A., M.Ç., A.A., C.Y. ve H.Ş. isimli 11 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.