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Aldatılan kadın, sevgilisini tekme tokat döverek intikamını aldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:20
Aldatılan kadın, sevgilisini tekme tokat döverek intikamını aldı

İstanbul'da bir kadın, kendisini aldatan sevgilisi sokak ortasında dövdü. Kadının, sevgilisinin üstünü paramparça ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Bunun üzerine ikili arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Aldatma kavgası kamerada: Sevgilisinin üstünü paramparça etti - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaynak: tgrthaber.com
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