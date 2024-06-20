Aldatılan kadın, sevgilisini tekme tokat döverek intikamını aldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:20
İstanbul'da bir kadın, kendisini aldatan sevgilisi sokak ortasında dövdü. Kadının, sevgilisinin üstünü paramparça ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.
Bunun üzerine ikili arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.
Kaynak: tgrthaber.com