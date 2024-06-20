Aldatılan kadın, sevgilisini tekme tokat döverek intikamını aldı

20 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:20

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Bunun üzerine ikili arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.