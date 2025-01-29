Aldatma tartışması cinayetle bitti! Kadın tabancayı çekti, kocasını vurdu

29 Ocak 2025 13:17 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:30

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın aldatılma sebebiyle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonucu kadın kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Eşler arasında şiddet olayına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’de İzmit ilçesinde bir kadın eşiyle aldatılma meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı. Gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda kadın kocasını tabanca ile vurarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.