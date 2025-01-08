Alev topuna dönen araçta can verdi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı 

08 Ocak 2025 00:32 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:36

Isparta'da alev topuna dönen otomobilde bir kişi feci şekilde can verdi. Araç içinde yanarak yaşamını yitiren adamın, aracı kendisinin ateşe verdiği ancak son anda fikrini değiştirip dışarı çıkmaya çalıştığı sırada içeride sıkıştığı ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde Isparta-Eğirdir karayolundaki Aliköy Köy Yolu kavşağında yaşanan olayda, 32 AEK 777 plakalı otomobili kullanan Salih Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket hâlindeyken aracında yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevler, Salih Ö'nün araçtan çıkmasına engel oldu ve sürücü yanarak yaşamını yitirdi.

ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİ!

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Salih Ö'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ARACI KENDİSİ YAKTI, SONRA PİŞMAN OLDU!

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Salih Ö’nün henüz bilinmeyen bir sebeple araç içinde kendini ateşe verdiği belirlendi.

Yangının aracı hızla sardığı ve sürücünün kararından pişman olarak camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için kurtulamadığı ortaya çıktı.