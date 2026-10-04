Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı: Bursa'daki orman yangınına takviye ekipler sevk edildi

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nin Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Takviye ekiplerin sevk edildiği bölgede, yangının evlere sıçramaması için önlemler alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor.
Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.