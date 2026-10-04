Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nin Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Takviye ekiplerin sevk edildiği bölgede, yangının evlere sıçramaması için önlemler alındı.

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HABERİN ÖZETİ Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı: Bursa'daki orman yangınına takviye ekipler sevk edildi Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiindeki orman yangınına müdahale çalışmaları, takviye ekiplerin desteğiyle devam ediyor. Yangının bölgedeki evlere sıçramaması için önlemler alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölgeye 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) gönderdi. BUSKİ, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ araç ve su tankerleriyle destek veriyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda yer alıyor.

TAKVİYE EKİPLER DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor.

EVLERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.