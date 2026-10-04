İzmir’de okulda yangın paniği: Alevler çatıyı sardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.