Ankara'da “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin davada, genç kızın sevgilisi olduğu belirtilen şüpheli Ümitcan Uygun hakkında talep edilen hapis cezasını yetersiz bulan Esen ailesi tepkisini dile getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin şoke eden ifade: "Bazı şeyler biliyordu, bedelini canıyla ödedi" Ankara'da Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli genç kızın ölümüne ilişkin davada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun hakkında talep edilen hapis cezasının yetersiz bulunması üzerine Esen ailesi tepki gösterdi. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada “intihara teşvik”, “intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından yargılanıyor. Şüpheli Uygun için daha önce 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Savcılık mütalasında ise şüpheli Uygun için aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esen ailesi, olayın bir cinayet olduğuna inanıyor ve Sema Esen'in bazı gerçekleri bildiği için hayatını kaybettiğini düşünüyor.

18 YIL HAPSİ İSTEMİ

Ümitcan Uygun, Sema Esen’in Keçiören’deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada “intihara teşvik”, “intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Savcılık, geçtiğimiz günlerde açıkladığı mütalaada şüpheli Uygun için aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"SEMA BAZI GERÇEKLERİ BİLİYORDU"

Yeni gelişmenin ardından konuşan genç kızın ağabeyi Himmet Esen ise, “Aile olarak bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı gerçekleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler” dedi.