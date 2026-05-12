Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin şoke eden ifade: "Bazı şeyler biliyordu, bedelini canıyla ödedi"

Ankara'da “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin davada, genç kızın sevgilisi olduğu belirtilen şüpheli Ümitcan Uygun hakkında talep edilen hapis cezasını yetersiz bulan Esen ailesi tepkisini dile getirdi.
Ümitcan Uygun, Sema Esen’in Keçiören’deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada “intihara teşvik”, “intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
Savcılık, geçtiğimiz günlerde açıkladığı mütalaada şüpheli Uygun için aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Yeni gelişmenin ardından konuşan genç kızın ağabeyi Himmet Esen ise, “Aile olarak bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı gerçekleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler” dedi.