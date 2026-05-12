Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu! Finans kaynakları deşifre oldu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan operasyonlarda 43 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 08:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyerek 43 şüpheliyi gözaltına aldı ve örgütün finans kaynaklarını deşifre etti.
DEAŞ ile iltisaklı kripto cüzdan adresleri üzerinden yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu fonların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı belirlendi.
Toplanan fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
FONLAR SOĞUK CÜZDANLARA AKTARILMIŞ

Çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı () tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

Açık kaynak ve MASAK verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığını belirleyen ekipler, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler ayrıca, şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 43 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ETİKETLER
#MASAK
#Kripto Para Dolandırıcılığı
#Terörizmin Finansmanı
#Deaş Operasyonu
#Kripto Cüzdan
#Gündem
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
