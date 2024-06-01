Alg patlaması, Büyükçekmece'de denizi kızıla boyadı!

01 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:33

Büyükçekmece'de son günlerde yaşanan sıcaklık artışı nedeniyle deniz kıyısında ve açıklarında dikkat çekici bir renk değişimi meydana geldi. "Alg patlaması" olarak bilinen bu olay, yosun yoğunluğunun artması sonucu denizin renginin kırmızıya dönmesi ile gözler önüne serildi.

ALG PATLAMASI NEDİR?

CNBC'de yer alan bilgiye göre, alg veya yosun patlaması, tatlı veya tuzlu su sistemlerinde "alg (su yosunu)" popülasyonunda hızlı bir artış veya birikme anlamına geliyor.

Bu durum, suyun renginde belirgin değişikliklere yol açıyor. Genellikle kırmızı, kahverengi veya yeşil tonlarda kendisini gösteriyor. Büyükçekmece'de gözlemlenen kırmızı renk değişikliği de yoğun bir alg patlamasının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

"GÖRÜNCE DENİZE GİRMİYORUZ"

Gelen bilgilere göre, kıyı şeridinde birçok yerde deniz rengi kızıllaşırken bölge drone ile havadan da görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan Bayram Boyraz isimli bir vatandaş zaman zaman algleri gördüklerini söyleyerek, "Bazen rast geliyorum. İsminin ne olduğunu tam bilmiyorum ama zaman zaman deniz renginde değişiklik görüyoruz. Denize girmiyoruz görünce" diye konuştu.

Yıllar önce de benzer görüntülere rastladığını ifade eden bir vatandaş ise “Ne olduğunu bilmiyoruz ama görünce denize girmiyoruz” diye konuştu.

ALG PATLAMASI ETKİLERİ NELERDİR?

Alg patlamaları, su kalitesini ve ekosistemi olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü Güneş ışığının diğer canlılara ulaşmasını engelleme tehlikesi olduğu gibi, sudaki oksijen seviyelerinin tükenmesine de neden olduğu biliniyor. Ve su kaynağında yer alan tüm ekosistemde olumsuz etki bırakabiliyor.