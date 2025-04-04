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 | Bengül Arıca

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den EspressoLab'e ziyaret

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinin başında yer alan kahve zinciri EspressoLab’in İstanbul Merter’deki genel merkezini ziyaret etti.

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Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den EspressoLab'e ziyaret
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:16

Çiğdem Simavi, Espressolab’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kahve zinciri EspressoLab, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında yer alıyordu. İş insanı Ali Koç ve Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab’in Merter şubesini ziyaret ederek Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ ile kahve içti.

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den EspressoLab'e ziyaret
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ESPRESSOLAB'E SÜRPRİZ ZİYARET

Ziyaret ile ilgili Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Kocadağ paylaşımda, "Bugün EspressoLab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi.

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