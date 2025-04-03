Özgür Özel'in boykot çağrısı vatandaştan karşılık bulmadı! Dikkat çeken antek sonucu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firma ve markayı boykot çağrısında bulunmuştu. Yapılan bu çağrı, vatandaşın nezdinde karşılık bulmadı. ASAL Araştırma'nın yaptığı ankette, "Özel'in boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusuna şaşırtan veriler geldi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, İBB hakkında yürütülen soruşturma ve İmamoğlu'nun tutuklanması Türk siyasi gündemini karıştırdı. Tüm bu gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda şirket ve medya kuruluşları için boykot çağrısına başladı. Her gün yeni bir liste açıklandı.

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan muhalefet, 2 Nisan'da (dün) kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Yaşanan tüm bu siyasi hareketlilik sonrası ASAL Araştırma şirketi sokağa inip halka sordu.

Yerli markaları hedefe koyan Özel'in çağrıları karşılık bulmadı. 2 Nisan'da yapılan alışveriş bir önceki güne göre ikiye katlandı.

VATANDAŞLAR BOYKOTU YANLIŞ BULDU

Araştırma şirketinin 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette katılımcılara, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlattığı boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 57.3'ü soruyu, "Hayır, doğru bulmuyorum." şeklinde cevapladı.

DOĞRU DİYENLERİN ORANI YÜZDE 29.1

Öte yandan boykot çağrısını doğru bulanların oranı ise yüzde 29.1'de olarak kayıtlara geçti. Ankete katılanların yüzde 13.6'sı ise konuyla ilgili bir fikri olmadığını belirtti.