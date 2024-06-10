Ali Koç’un ceket hassasiyeti! Cumhurbaşkanı ile verdiği görüntü yeniden gündem oldu

10 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçiminde rakibi Aziz Yıldırım’ı yenerek yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Oy sayma işlemleri bittikten sonra konuşma yapmak için kürsüye çıkmaya hazırlanan ikili arasında dikkat çeken diyalog kameralara yansıdı.

Ali Koç üstünde ceket olmadığını fark edince Aziz Yıldırım’a dönerek telaşlı bir şekilde ‘Başkanım bir saniye bekleyin üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın.’ İfadelerini kullandı.

Daha sonra üstüne ceketini alan Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsüye çıkarak Fenerbahçe Kongre üyelerine konuşma yaptı. Ali Koç’un gösterdiği ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vermiş olduğu görüntüleri akıllara getirdi.

İş insanı Ali Sabancı Yunanistan’ın Leros Adası’nda geçirdiği tekne kazası sonrasında Koç ailesine ait bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi burada yapılan Sabancı’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ceketi olmadan eli cebinde bir şekilde görüntü veren Ali Koç’un tavırları, Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olarak yorumlanmıştı.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Ali Koç’un bu hareketi günlerce konuşuldu ve büyük tepkilere yol açtı.

“BİR HATA YAPTIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında vermiş olduğu görüntüden dolayı çok eleştirilen Ali Koç, konuyla ilgili bir açıklama yaparak üzgün olduğunu şu ifadelerle anlatmıştı:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız.

Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"