Ali Turan: İBB artık iflas etmiş durumda!

AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan, TGRT Haber'de katıldığı "Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı" programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Turan, İBB'nin "iflas etmiş durumda" olduğunu öne sürdü ve mevcut yönetimi sert bir dille eleştirdi. İşte detaylar…

AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan, TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuştu. Turan, İBB'nin mali durumuyla ilgili endişeleri dile getirdi. İmamoğlu'nun "100 bin konut yapacağım" vaadini hatırlatan Turan, bu sözün yerine getirilemediğini, hatta "100 tane bile yapamadığını" iddia etti.

“BİN 137 TANE ARAÇ KAYIP”

2024 Sayıştay raporuna göre ise İBB'ye ait bin 137 aracın kayıp olduğunu belirtti. Turan, bu hafta İBB'nin hizmet araçlarına benzin dahi veremediğini söyleyerek, belediyenin fiilen iflas ettiğini savundu. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'da manipülasyon yaptığını iddialarına ekledi. Turan, “İmamoğlu ‘100 bin konut yapacağım’ dedi, 100 tane yapamadı. 2024 Sayıştay raporunda sadece 1137 tane araç kayıp. İBB bu hafta hizmet araçlarına benzin veremedi. İBB artık iflas etmiş durumda. CHP İstanbul’da manipülasyon yapıyor” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1928184094220755322

ULAŞIM VE İSPARK FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Turan, İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği ulaşım vaatlerini de gündeme getirdi. İmamoğlu'nun ulaşım fiyatlarını "yarıya indireceği" sözünü verdiğini belirten Turan, bunun aksine fiyatların 5 katına çıktığını söyledi. İSPARK ücretlerine de değinen eski vekil, daha önce 1 saatlik park ücretinin 5 TL olduğunu, şu an ise bu rakamın 150 TL'ye ulaştığını ifade etti.

Turan, “İmamoğlu ulaşım fiyatını ‘yarıya indireceğim’ dedi, 5 kat yaptı. İSPARK’ta 1 saat durmak 5 TL idi. Şimdi 150 TL” diye konuştu. Turan, “İmamoğlu geldiğinde İBB’nin borcu 27 milyar TL. Şimdi 270 milyar TL. İmamoğlu İstanbul’da 4 liralık suyu 44 lira yaptı. İETT iflas bayrağını çekmiş durumda. Metro yapacağım dedi metroyu bırakın merdivenlerini tamir edemediler.” şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1928181390819922003