TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP ve DEM Partilileri ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı ziyaret edecek. Kurtulmuş; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.

2 Haziran Pazartesi günü Meclis'te gerçekleşecek ziyarette Kurtulmuş, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüşecek.

Saati açıklanmayan görüşmede sürece dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis’e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme geleceği öğrenildi.

YARIN CHP VE AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi.