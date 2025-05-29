DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu mu ziyaret edecek? Açıklama geldi

İstanbul
DEM Parti’den “DEM Eş Genel Başkanları İmamoğlu’nu ziyaret edecekler” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımlandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğine yönelik bazı iddialar gündeme düşmüştü... Konuya ilişkin DEM Parti kaynaklarında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Eş Genel Başkanlarımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği yönünde bir bilgi basına yansımıştır. Henüz bu yönlü netleşen bir planlamamız yoktur. Bayram sonrasında bu yönlü planlama yapıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"