Alkışlanacak hareket! Mersin balığına suni teneffüs yaptı, karnını doyurup denize geri saldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:00
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir balıkçının ağına nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı takıldı. Bilinçli balıkçı balığa suni teneffüs yaparak denize geri saldı. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçı Fahri Demir palamut umarken ağına mersin balığı takıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki balığı fark eden Demir, hemen duruma müdahale etti. Demir, balığı ağlardan kurtararak tekrar denize salarken cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
BALIĞA SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Demir, ağı toplarken mersin balığının takıldığını fark ettiğini söyledi. Balığı hemen ağlardan çıkarıp suni teneffüs de yaptığını ifade eden Demir, denize geri bıraktığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı