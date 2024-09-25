Alkollü mekanda hesap kavgası! CHP'li meclis üyesi ve korumaları, müşterileri tekme tokat dövdü

25 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:17

Tekirdağ'da CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait bir alkollü mekanda hesap kavgası çıktı. Hesaba itiraz eden müşteriler Gezer ve korumaları tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Tekirdağ​'ın Kapaklı​ ilçesinde bulunan ve CHP​ Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait olduğu öğrenilen alkollü mekanda; müşterilerden U.A. ve S.P., gelen hesabı görünce şoke oldu. 2 bin 500 TL gelmesi gereken hesabın 12 bin 500 TL olarak kesildiğini gören müşteriler, duruma itiraz etti.

Hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. CHP'li meclis üyesi Gezer ve beraberinde 2 koruması, müşterilere tekme tokat darp etti.

AYNI MEKANDA SÜREKLİ KAVGA ÇIKIYOR

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken, daha önce de aynı mekanda benzer olayların yaşandığı iddia edildi.

KAVGA BİTTİ TEHDİTLER BİTMEDİ

Öte yandan işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da zarar gördü. Araç kiralama şirketinin zararı karşılamadığı öğrenen İşletme sahibi Cengiz Gezer'in tehditte bulunduğu ileri sürüldü.