İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve oğlundan meydan dayağı! Otogarda husumetlilerini dövdüler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:36

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve oğlu, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişiyi darp etti. Olay sonrası Demirtaş ve oğlu N.D.'nin karakolda ifadesi alındı.

Zonguldak​'ta önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda; İYİ Partili Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve oğlu N.D, aralarında belediye personelinin de bulunduğu kişilerle terminale geldi. Demirtaş ve oğlu beraberindekilerle aralarında daha önceden husumet bulunan Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Çıkan kavgayı gören terminalin güvenlik görevlileri de hemen durumu ekiplere bildirdi. DARP EDİLEN BABA VE OĞLU HASTANEYE SEVK EDİLDİ Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle kavga durdu. Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. GÖKHAN DEMİRTAŞ VE OĞLU KARAKOLDA İFADE VERDİ Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu. İlgili Haberler CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken 'Ahmak Davası' açıklaması! ‘Böyle bir fütursuzluk yok’ Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması