CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken 'Ahmak Davası' açıklaması! ‘Böyle bir fütursuzluk yok’

24 Eylül 2024 13:15 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:37

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin “Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin” dedi. İmamoğlu'na siyasi kısıtlama kararı çıkarsa ABD ziyaretinden geri döneceğini söyleyen Özel, " Bir kere Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka bakla ahmak dedi mi demedi mi? Ekrem Bey'in söylediğini YSK'ya söyledi diyerek ceza vermeye kalkıyorlar. Böyle bir saçmalık, fütursuzluk, böyle bir şuursuzluk yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye hareket etmeden önce, havalimanında açıklama yaptı.

Özel "İsrail'in son günlerde arttırdığı saldırgan tutumu, birinci gündem maddemiz. Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesiyle ilgili ABD'nin kendi vatandaşına sahip çıkması noktasında çağrımızı yapacağız. Ve tabii ki Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

'KARAR ÇIKARSA GERİ DÖNERİM'

6 genel başkan yardımcımızı görevlendirdik, toplantı yapılacak bu konuda. İBB Başkanımız da toplantının bir kısmına katılacak. Dün akşam kendisiyle görüştük, değerlendirme yaptık. Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi kimse kabul ettirmeye çalışmasın.

Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na ahmak dedi, Ekrem Bey de ona hiç terbiyesini bozmadan sensin dedi. İşi ondan sonra YSK'ya çektiler. Bir kere Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka bakla ahmak dedi mi demedi mi? Ekrem Bey'in söylediğini YSK'ya söyledi diyerek ceza vermeye kalkıyorlar. Böyle bir saçmalık, fütursuzluk, böyle bir şuursuzluk yok.

Ben Türkiye'ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını düşünmüyorum. İstanbul seçmeni zaten bunları çok ağır cezalandırmadı mı? Millet demokrasi tokadı attı, böyle şeyleri sevmiyor millet. Ekrem İmamoğlu'na bir kısıtlama getirmek için kumpas kurmuşlar.

Bu kumpasın tetikçisi, piyonu Süleyman Soylu, icracıları zaten herkes biliyor. Böyle bir şey yok. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun çok daha şiddetlisini uygular. Kendilerine de Türkiye'ye de kötülük olur. Eğer biz ABD'deyken böyle bir karar çıkarsa geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum."

AHMAK DAVASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla yargılandığı dava kamuoyunda “ahmak davası” olarak biliniyor. İki yıldır İstinaf Mahkemesi’nde süren davaya ilişkin son günlerde sıkça “mahkeme kararını verdi” söylentisi yayılmaya başladı. İstinaf, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını bozabilir veya onayabilir.

Karar onanırsa, sonraki itiraz mercii Yargıtay olacak. Yargıtay da cezayı onarsa karar kesinleşecek.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İmamoğlu arasındaki “ahmak” polemiği Kasım 2019’da başladı. Soylu, Strasbourg’da temaslarda bulunan İmamoğlu için isim vermeden, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. İmamoğlu’nun yanıtı ise gecikmemiş, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” ifadelerini kullanmıştı.