Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

24 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak istemiyle yargılandığı 'ahmak' davası hakkında açıklama yaptı. Davaya tepki gösteren İmamoğlu, siyasi yasak kararı çıkması halinde cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun yargılandığı 'ahmak' davasının istinaf mahkemesinde onanacağı söylentilerinin çıkması üzerine CHP​'den peş peşe tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından İBB Başkanı İmamoğlu da tartışılan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 15'inci Kent Lokantası'nı Sancaktepe ilçesinde açan Ekrem İmamoğlu, buradaki açılışta yaptığı konuşmada ahmak davası ve cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Mahkemeden ceza kararı çıkması halinde cumhurbaşkanı adaylığını duyuracağı iddia edilen İmamoğlu şöyle konuştu:

"TAM BİR SEFİLLİK"

"Son günlerde gelişen, tartışılan ve olmaması gereken bir dava… Tam bir sefillik diyorum ben buna. Burada bunu konuşmak bile kötü hissettiriyor. Elbette bu siyasi bir konu ve partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız bunun parti düzeyinde konuşulmasını uygun gördü. Benim Emirgan’da başka görüşmelerim vardı, çıkarken onlara da selam verdim, ‘Kolay gelsin’ dedim. Detaylarını Genel Başkanımız paylaşacaktır."

MANSUR YAVAŞ ÇIKIŞI

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir" paylaşımı hakkında da görüşleri sorulan İmamoğlu, "Mansur Yavaş gereken cevabı vermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP 'AHMAK DAVASI' İÇİN TOPLANDI

Öte yandan CHP, Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden 'ahmak davası' gündemiyle saat 13.30'da toplandı. Toplantıda istinafın cezayı onaması halinde izlenecek yol haritasının tartışıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

2 yıldır istinafta olan dosya, eğer onanırsa bir sonraki itiraz merci Yargıtay olacak. Yargıtay da cezayı onarsa karar kesinleşecek.