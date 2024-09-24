Alkollü sürücü bir anda kendini asılı kalmış halde buldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Eylül 2024 02:53 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 03:15

Amasya'da alkollü bir sürücü trafiğe kapalı alana girerek bir anda asılı kaldı. Yanında üç arkadaşıyla kaza geçiren şoförün o anları kameraya yansıdı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir şoför aracıyla merdivende asılı kaldı. Trafiğe kapalı alana giren sürücü Ali Efendioğlu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru dönerken bir anda araç trafiğine biten alana daldı. Yaya alanındaki merdivenlere giren sürücü bir süre asılı kaldı. Polis ekiplerinin sürücü üzerinde yaptığı teste 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İlgili Haberler Adıyaman’da 19 yaşındaki genç yürüdüğü sokakta silahla vurularak öldürüldü! Tekirdağ’da OSB'de yangın paniği: Kimyasal madde sönmek bilmedi!