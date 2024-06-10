Alkollü sürücü EDS panosuna çarpıp dereye uçtu

10 Haziran 2024 01:39 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 01:48

Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde alkollü sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) panosuna çarptıktan sonra dereye düştü.

Alkollü olduğu tespit edilen U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki EDS panosuna çarptı ve ardından dereye yuvarlandı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü U.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.