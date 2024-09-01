Alkollü sürücü ehliyetini vermek istemedi! Bahanesi şaşkına çevirdi

01 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:26

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Merkez Osmangazi ilçesinde trafik ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde uygulama noktası kurarak tespit ettikleri sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin durdurmak istediği sürücü durmayınca ekipler adeta kovalamaca oynadı.

Bir süre kaçan sürücü ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Arabadan inen şahıs, eşiyle telefonda konuştuğunu söyleyerek polis ekiplerini bekletti. Ekiplerin 'Bakarmısın' demesi üzerine 'Abi bir saniye, eşimle konuşuyorum' diye cevap veren sürücü ehliyetsiz çıktı. Daha sonra kimliğini polis ekiplerine veren şahsın, M.E. olduğu tespit edildi.

BAHANESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Eşiyle telefon görüşmesini bitiren M.E., polis ekiplerine kimliğini verdi. Ekiplerin alkolmetre üflettiği M.E., 1.26 promil alkollü çıktı. M.E., 'Normalde alkollü araç kullanmam, eşimle tartıştığım için dışarı çıktım" dese de, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, M.E. isimli sürücüye 20 bin 106 lira idari para cezası kesildi.