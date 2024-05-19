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Alkollü sürücü otomobille çarpıştı, 4 yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 06:41 - Güncelleme : 19 May 2024 06:52

Karabük'te alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü bir başka araçla çarpıştı. İki araçtaki dört kişi yaralandı.

 Karabük'te Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda kaza meydana geldi. V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil ile İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü otomobille çarpıştı, 4 yaralı var - 1. ResimSÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü otomobille çarpıştı, 4 yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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