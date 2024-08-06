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Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:10

Edirne'de 131 promil alkolle yakalanan TIR sürücüsü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İstanbul Bahçelievler'den yola çıkarak Edirne'ye giriş yapan sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yakalanan tır sürücüsü ceza yememek için dakikalarca polise dil döktü, ağladı. Ancak ceza almaktan kaçamadı. Adamın ehliyetine 2 yıl el konuldu.

TEM Edirne otoban bağlantı yolu Kıyık girişinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, kontrol noktasındaki işaret levhalarını ezen tır sürücüsüne 'dur' ihtarı verdi.

İstanbul Bahçelievler'den yola çıkarak Edirne'ye giriş yapan sürücü Eyüpcan Kutlu ise dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı - 1. Resim

POLSİLERDEN KAÇAMADI

Şehrin içinde kaçarak tır ile gizlenmeye çalışan sürücü Kutlu, yoldan geçen yayalara da yol vermeyerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine takibe alınan tır, kısa süre içinde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde sürücü Kutlu ile birlikte alındı.

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı - 2. Resim

131 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin yaptığı kontrolde, sürücü Kutlu'ya daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Yapılan alkolmetre testinde sürücü Kutlu'nun 131 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı - 3. Resim

CEZA YEMEMEK İÇİN DAKİKALARCA AĞLADI

Tır sürücüsü Kutlu, ceza yememek ve ehliyeti kaptırmamak için polise dakikalarca dil döktü ve ağladı.

Alkollü sürücü, "İki-üç tane bira içtim, insanlık namına dinle, arabamı bari çekme, 6 kilometrelik yol diye geldim" sözleriyle cezadan kaçmaya çalışsa da polisi ikna edemedi.

Daha sonra babasını arayan sürücü Kutlu, babasından beklediği desteği göremedi.

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı - 4. Resim

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONDU

Trafik polisleri sürücü Kutlu'ya trafik kurallarına uymamaktan ve alkolü araç kullanma suçundan 9 bin 450 TL para cezası uygularken, ehliyeti de 2 yıl süre ile alıkonuldu.

Ayrıca sürücü Kutlu, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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